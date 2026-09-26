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FINAL FANTASY RESONANCE 22.10.2026
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Ретро, Аниме
5.4 27 оценок

В Final Fantasy Resonance появился Сесил - благородный капитан с тёмной стороной

KoRnEr KoRnEr

Final Fantasy Resonance продолжает знакомить игроков с потенциальными членами отряда. Очередным пополнением стал Сесил Харви из Final Fantasy 4 — благородный капитан, известный тем, что ставил совесть выше приказов. Его решение бросить вызов королю, ожидавшему беспрекословного повиновения, привело к отстранению от дел, но именно это делает его открытым для новой роли, которая лучше соответствует его моральным принципам.

Этот эпизод, вероятно, оставил Сесила разочарованным — и, возможно, немного озлобленным. Его светлые и тёмные стороны могут проявиться на поле боя, сделав его сложным противником. Однако, судя по всему, он контролирует свои лучшие и худшие импульсы, что делает его достойным дополнением к таким персонажам, как Терра, Скволл и Зидан.

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Сесил — не первый герой, анонсированный в череде недавних событий Final Fantasy Resonance. Игра выйдет 22 октября.

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