В Final Fantasy Resonance появился Сесил - благородный капитан с тёмной стороной

Final Fantasy Resonance продолжает знакомить игроков с потенциальными членами отряда. Очередным пополнением стал Сесил Харви из Final Fantasy 4 — благородный капитан, известный тем, что ставил совесть выше приказов. Его решение бросить вызов королю, ожидавшему беспрекословного повиновения, привело к отстранению от дел, но именно это делает его открытым для новой роли, которая лучше соответствует его моральным принципам.

Этот эпизод, вероятно, оставил Сесила разочарованным — и, возможно, немного озлобленным. Его светлые и тёмные стороны могут проявиться на поле боя, сделав его сложным противником. Однако, судя по всему, он контролирует свои лучшие и худшие импульсы, что делает его достойным дополнением к таким персонажам, как Терра, Скволл и Зидан.

Сесил — не первый герой, анонсированный в череде недавних событий Final Fantasy Resonance. Игра выйдет 22 октября.