Атмосферный трейлер Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles возвращает в мир сражений и интриг

Square Enix продолжает радовать фанатов стратегических ролевых игр — Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles выйдет 30 сентября 2025 года на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Для анонса релиза компания представила впечатляющий трейлер, который демонстрирует весь размах эпической вселенной Ивалиса.

Видео, озвученное на японском с английскими субтитрами, знакомит зрителей с атмосферой игры, где «то, что видит глаз, часто является лишь фрагментом правды». Зрителей встречает художественный стиль, напоминающий анимационную книгу сказок: персонажи и окружение прорисованы вручную, создавая уникальную визуальную глубину.

Дальше трейлер показывает динамичные сражения с классическим изометрическим видом, магией, умениями и тактическими возможностями, которые сделали оригинал культовым. Кратко затрагиваются сюжетные линии, позволяя составить первое впечатление для тех, кто не знаком с версией для PlayStation 1.

История разворачивается в королевстве Ивалис, благословленном богами и управляемом символическим двуглавым львом. После Пятидесятилетней войны и смерти короля от болезни трон достается двухлетнему ребенку. Регентство вызывает конфликты между двумя герцогами — Голтанна, Черным Львом, и Ларгом, Белым Львом, чьи военные заслуги сделали их народными героями. Их столкновение превращается в масштабную Войну львов, вокруг которой строится вся сюжетная канва игры.

Трейлер не только возвращает ностальгию старых фанатов, но и знакомит новых игроков с миром стратегических битв, политических интриг и магических сражений, обещая, что Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles станет незабываемым опытом для поклонников жанра.