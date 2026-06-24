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Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30.09.2025
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
8 41 оценка

Final Fantasy Tactics получила обновление гипервизор-обхода защиты Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Final Fantasy Tactics, вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.5.0 для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

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