Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles получает восторженные отзывы критиков

Square Enix успешно перезапустила легендарную тактическую RPG, выпустив Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, и первые оценки показывают — это возвращение удалось.

Обновлённая версия игры не ограничилась улучшением графики: разработчики переработали боевую систему, добавили современные функции удобства и полностью перезаписали музыкальное сопровождение. В результате мир Ивалиса выглядит и звучит современно, сохраняя при этом глубину оригинала.

На сайте OpenCritic проект получил средний балл 86% на основе 52 рецензий. Обозреватели отмечают, что стратегическая составляющая по-прежнему захватывает, а визуально и аудиально игра ощущается как новое произведение.

Критике подверглись лишь медленное развитие сюжета и отдельные устаревшие элементы механики. Также встречаются жалобы на неравномерный уровень сложности, который может отпугнуть новичков.

Тем не менее общее мнение СМИ едино: The Ivalice Chronicles — это достойное возрождение классики, которое способно заинтересовать и преданных фанатов, и игроков, только знакомящихся с серией.