Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles преодолела миллион продаж за три месяца

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles от Square Enix достигла впечатляющего рубежа: общий объём поставок и цифровых продаж превысил миллион единиц по состоянию на 31 декабря 2025 года. Игра вышла 30 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и PC через Steam.

Продюсер Казутоё Маэхиро поблагодарил фанатов: «Мы невероятно признательны игрокам за положительный отклик. Это мотивирует нас продолжать работу над обновлениями, чтобы сделать игру ещё увлекательнее и доступнее». До 8 января цифровая версия продаётся со скидкой 20 %.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles сочетает драматическую историю амбиций, предательства и чести с пошаговыми тактическими боями и глубокой системой развития персонажей. Обновлённая версия предлагает переработанный сценарий, полностью озвученные диалоги, улучшенную графику и интерфейс, автосохранение, новые уровни сложности и функции, повышающие удобство игры для новичков. Классическая версия сохраняет дух оригинала 1997 года, включая известный перевод War of the Lions.

Игроки попадают в Королевство Ивалис, где через историю молодого аристократа Рамзы Беоульве раскрываются политические интриги и скрытая правда о героях. Новый ключевой арт Рамзы и Делиты, выполненный Акихико Йошидой, подчёркивает их сложные взаимоотношения и драматизм повествования.

Игра поддерживает более 20 профессий, 300 способностей и стратегические возможности на поле боя. В озвучке участвуют Джо Питтс, Грегг Лоу, Ханна Мелборн, Тимоти Уотсон и другие, включая камео персонажей из Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles сочетает ностальгию по классике с современными улучшениями, делая её доступной и привлекательной как для ветеранов, так и для новых игроков.