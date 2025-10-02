Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles собрала более 20 000 одновременных игроков в Steam

Ремастер Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles стартовал на Steam с впечатляющим показателем, превысив 20 000 одновременных игроков. По данным Steamdb, пик составил 21 010 пользователей, что является отличным результатом для переиздания классической игры PlayStation 1, продающейся по цене 49,99 евро.

Успех на старте вселяет надежду на хорошие продажи и на консолях. Игра заняла шестое место в топ-10 по доходам платформы, несмотря на жесткую конкуренцию от последних релизов и осенних распродаж, привлекающих внимание широкой аудитории.

Публика оценила ремастер очень положительно: 87% из более чем 805 отзывов на Steam — восторженные. Большинство негативных комментариев связаны с испаноязычным переводом или с сокращением некоторых элементов контента, однако они не отражают общего впечатления.

С этим ремастером Square Enix удалось не только оживить культовую тактическую RPG, но и привлечь новую аудиторию, подтверждая, что классические игры продолжают находить отклик у современного игрока. Первые показатели показывают, что возвращение в мир Ивалиса состоялось на ура, а игроки вновь погружаются в стратегические сражения и глубокую систему профессий, которые сделали оригинал бессмертным.