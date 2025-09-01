ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30.09.2025
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
6.3 16 оценок

Final Fantasy Tactics возвращается: ремастер получил атмосферный опенинг

butcher69 butcher69

Фанаты ждали этого много лет, и наконец Square Enix исполняет обещание — Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles выходит 30 сентября 2025 года на всех актуальных платформах. Культовая тактическая RPG возвращается в обновлённом виде, сохраняя дух оригинала.

Разработчики представили новый опенинг, который сразу погружает в знакомую атмосферу. Музыка, визуальный стиль и настроение заставляют вспомнить времена PlayStation и PSP, когда серия только завоёвывала сердца игроков. Атмосфера ролика ясно даёт понять: ремастер создан с уважением к наследию.

До релиза остаётся меньше месяца, и это отличная новость для поклонников — впереди возможность снова пережить легендарную историю, но уже в современной обработке, без потери той самой магии, что сделала Final Fantasy Tactics культовой.

5
3
Комментарии: 3
xmyr4ik

Такие игры пора уже на телефоне выпускать ))

2
ThinFalco

Она есть на телефоне

Ponaro4ky

опять клоун с бюджетом и ААА головного мозга пришел за игры пояснять где куда чего - лучш иди поиграй на компухтере в ассасина там что ли, хороший геймдев так сказать