Final Fantasy Tactics возвращается: The Ivalice Chronicles стала доступна на всех современных платформах

Square Enix официально представила Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, перенося культовую тактическую RPG в современную эпоху. Эта игра, признанная золотым стандартом жанра, вышла на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Steam Deck.

Ремастер предлагает два режима: обновлённую и классическую версии. В улучшенной версии игроков ждут обновлённая графика, переработанный интерфейс, новые диалоги, полная озвучка и современные удобства вроде автосохранений и быстрой перемотки. Для поклонников оригинала доступна классическая версия с переводом War of the Lions, сохранившая дух 1997 года.

Система профессий остаётся одним из главных достоинств — более 20 классов и свыше 300 навыков дают свободу для построения уникальных стратегий. Тактические пошаговые сражения на динамичных картах делают каждую битву непредсказуемой, а грамотное использование рельефа и умений — ключом к победе.

Сюжет переносит игроков в королевство Ивалис, раздираемое политическими интригами после Пятидесятилетней войны. В центре истории — Рамза Беулве и его друг детства Делита, судьбы которых пересекаются в водовороте войны, классовой борьбы и амбиций правящих домов.

Проект создан силами команды, объединившей ветеранов и новое поколение разработчиков. К работе вернулись Казутоё Маэхиро, Хироси Минагава и сценарист Ясуми Мацуно, в то время как молодые специалисты Сёити Мацузава и Аяко Йокояма внесли свежий взгляд. Озвучку исполнили как новые актёры, так и звёзды Final Fantasy, включая камео Клауда и Эрис из ремейка седьмой части.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles уже доступна по цене 49,99 $ и обещает подарить как ветеранам, так и новичкам одно из самых захватывающих приключений в истории жанра.