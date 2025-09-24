Новый трейлер Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles посвятили системе боя

Square Enix представила Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles с новым трейлером, посвящённым системе боя. Ремастер знаменитой тактической RPG предлагает как улучшенную, так и классическую версии игры, позволяя каждому игроку выбрать стиль прохождения. Обе версии перенесут вас в Королевство Ивалис, где интриги, амбиции и предательства переплетаются с честью и судьбой, а каждый бой становится стратегическим испытанием.

В улучшенной версии полностью переработана графика, добавлена полная озвучка персонажей и обновлённый интерфейс. Игроки смогут осваивать более 20 профессий, включая чёрного мага, драгуна, геоманта, призывателя и мага времени, комбинируя 300 способностей, создавая уникальные команды. Новые функции включают ускоренную перемотку сражений, автосохранение, тактический обзор поля боя и настройку сложности под стиль игрока.

История вращается вокруг молодого аристократа Рамзы Беова, его сложных отношений с Делитой и судьбоносной роли Овелии и Альмы. Новый арт от Акихико Йошиды подчёркивает драматизм и глубину персонажей. В озвучке участвуют Джо Питтс (Рамза), Грегг Лоу (Делита), Ханна Мелборн (Агриас) и другие, включая камео Коди Кристиана и Брианы Уайт из Final Fantasy VII Remake.

Сражения остаются пошаговыми, с важной ролью тактики, ландшафта и способностей персонажей, а обновления делают игру доступной как для новичков, так и для ветеранов.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles выйдет 30 сентября на PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch и ПК через Steam.