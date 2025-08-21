Новый трейлер Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles раскрывает глубину тактических сражений

На Gamescom Xbox и Square Enix представили свежий трейлер ремастера культовой тактической RPG Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Видео демонстрирует обновлённый пошаговый геймплей и ключевую особенность серии — систему профессий.

Игроки могут настраивать классы (или «профессии») для каждого персонажа, открывая доступ к уникальным комбинациям заклинаний и умений. Такая гибкость позволяет строить собственные тактические стратегии и комбинировать навыки разных ролей. Трейлер также показывает, как опыт персонажей конвертируется в новые способности. Например, магическое умение Umbra может значительно усилить союзников в разгар боя.

Геймплей выглядит более динамичным благодаря переработанным анимациям и улучшенной графике, но при этом сохраняет дух оригинала. Для поклонников серии это шанс снова погрузиться в мир Ивалиса, а для новичков — идеальный повод открыть классику жанра.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles выйдет 30 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2.