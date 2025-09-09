По словам продюсера, ремастер Final Fantasy Tactics может вернуть серию к жизни

Ремастер Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles станет долгожданным возвращением классики стратегических RPG для аудитории 2025 года. Разработчики переработали диалоги, механику и визуальные элементы, чтобы игра оставалась актуальной для современного поколения. Но успех ремастера может означать гораздо больше: по словам режиссёра Казутоё Маэхиро, коммерчески успешная The Ivalice Chronicles «откроет дверь» для новых игр в серии.

«Если ремастер будет успешным, это не только порадует фанатов, но и покажет жизнеспособность жанра стратегических RPG», — заявил Маэхиро в интервью Inverse. Он отметил, что успех может привести к работе над Final Fantasy Tactics Advance, A2 или даже совершенно новыми играми с тактической системой, которая сделала оригинал культовым.

Для поклонников это значит, что переиграть любимую игру с обновлённой механикой — только начало. Потенциальные новые проекты могут предложить свежую историю, новых персонажей и расширенные тактические возможности. Ремастер даст шанс вспомнить классические бои, но также может вдохновить Square Enix на продолжение серии, которая долго оставалась в тени.

С релизом 30 сентября фанаты смогут оценить работу Маэхиро и его команды. Если продажи будут успешными, это станет сигналом для студии, что жанр стратегических RPG по-прежнему востребован. А для тех, кто не хочет ждать, существует множество других пошаговых стратегий и классических JRPG, которые помогут скоротать время до возвращения Ivalice.

The Ivalice Chronicles — не просто ремастер, это потенциальный старт новой эры для Final Fantasy Tactics, и игроки по всему миру следят за этим с большим интересом.