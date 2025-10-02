Разработчики Final Fantasy Tactics о ремастере, трудностях портирования на ПК и будущем тактических RPG

На выставке Tokyo Game Show 2025 продюсер Сёити Мацудзава и директор Кадзутоё Маэхиро из Square Enix поделились подробностями о создании ремастера культовой тактической ролевой игры Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Впервые за свою историю игра вышла на ПК, вызвав большой интерес у поклонников. Разработчики рассказали о сложностях переноса проекта на новую платформу, работе с исходным кодом и своем видении развития жанра.

Кадзутоё Маэхиро, который был новичком в Square Enix во времена разработки оригинала, а теперь выступил директором ремастера, отметил, что для него это возвращение к истокам принесло много радости. По его словам, спустя 28 лет он смог вернуться к проекту уже в совершенно ином качестве.

Разработчики внимательно следили за отзывами игроков. Сёити Мацудзава поделился, что было особенно приятно видеть теплый прием от тех, кто играл в оригинал. Основной целью команды было проявить уважение к Final Fantasy Tactics 1997 года, и положительная реакция фанатов показала, что им удалось сохранить дух классики.

Одной из ключевых особенностей ремастера стало добавление полной озвучки. Мацудзава пояснил, что это было сделано для привлечения новой аудитории, для которой озвученные диалоги являются стандартом. Однако просто взять старый текст было нельзя, так как он писался для чтения, а не для произношения. Поэтому сценарист оригинальной игры, Ясуми Мацуно, был приглашен для адаптации и доработки диалогов, чтобы они звучали естественно. Это позволило не только сохранить уникальный политический и социальный подтекст истории, но и сделать персонажей более живыми.

Перенос игры на ПК стал серьезным вызовом, поскольку оригинальная Final Fantasy Tactics создавалась исключительно для консолей и управления с геймпада. Команде пришлось разрабатывать два отдельных интерфейса: один для контроллера, другой — для мыши и клавиатуры. Маэхиро, будучи сам активным ПК игроком, уделил этому аспекту особое внимание. Разработчики изучали другие стратегии и RTS, чтобы сделать управление интуитивным и комфортным даже во время длительных игровых сессий. Также была подтверждена поддержка Steam Deck, хотя игра получила статус Playable, а не Verified, из-за небольшого размера шрифта, который, впрочем, не мешает игровому процессу.

Отдельной трудностью стало отсутствие полного исходного кода оригинальной игры. Команде пришлось заниматься своего рода цифровой археологией: анализировать имеющиеся двоичные файлы и фактически воссоздавать игру с нуля. Этот процесс позволил не только перенести игру, но и внести необходимые улучшения.

На вопрос о возможном возрождении Final Fantasy Tactics Advance и A2 разработчики ответили с улыбкой, что сначала нужно проверить, сохранились ли их исходные коды. Они также отметили, что для этого потребуется согласие директора тех игр, Юити Мурасавы.

Размышляя о будущем жанра тактических RPG, Мацудзава и Маэхиро сошлись во мнении, что его основа — это создание синергии между различными элементами, такими как классы и способности. Именно эта глубина комбинаций делает Final Fantasy Tactics интересной и сегодня, и любое потенциальное развитие серии должно строиться на расширении этих механик.

В завершение разработчики обратились к ПК игрокам, которые впервые знакомятся с миром Ивалиса. Они выразили надежду, что новые уровни сложности и многочисленные улучшения позволят свежей аудитории в полной мере насладиться этой нестареющей классикой.