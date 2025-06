Ремастер Final Fantasy Tactics будет без контента из War of the Lions - Square Enix объяснила спорное решение

Один из самых ожидаемых ремастеров года — Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles — уже успел вызвать волну обсуждений задолго до релиза. Как стало известно из серии интервью с разработчиками, в обновлённую версию не войдёт дополнительный контент из Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, расширенного переиздания, вышедшего на PSP в 2007 году. Это решение уже вызвало немало вопросов у поклонников.

Напомним, что The Ivalice Chronicles — это ремастер оригинальной Final Fantasy Tactics 1997 года, выпущенной для первой PlayStation. Несмотря на то, что спустя десять лет Square Enix уже пересматривала игру в War of the Lions, добавляя новых персонажей, классы, сцены и мультиплеер, новая версия полностью игнорирует эти дополнения.

Режиссёр проекта Казутоё Маэхиро признался, что сам является поклонником War of the Lions, но настаивает, что нынешняя команда хочет «воссоздать ту самую игру», которую они когда-то создали, без влияния последующих дополнений. «Мы задавались вопросом: что именно наша команда — авторы оригинала — может предложить новому поколению игроков? И пришли к выводу, что самое честное решение — показать игру такой, какой она была в 1997 году», — пояснил Маэхиро.

Он также добавил, что включение контента из PSP-версии могло бы стать «потерей не только для фанатов оригинала, но и для новых пользователей», хотя такое объяснение вызвало недоумение у сообщества. Как именно новые сцены и персонажи могли бы повредить ремастеру — не ясно.

Тем не менее, The Ivalice Chronicles предложит не просто порт. Игра получит полностью обновлённую графику в духе оригинального стиля, переработанный интерфейс, улучшенные диалоги, полную озвучку и техническую оптимизацию. Но без персонажей вроде Бальтиера из Final Fantasy XII, без новых профессий, анимационных вставок и мультиплеера, к которым фанаты War of the Lions уже привыкли.

Релиз Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles состоится 30 сентября 2025 года на всех актуальных платформах — PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и грядущей Switch 2.