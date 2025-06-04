Ремастер Final Fantasy Tactics может засветиться на State of Play

Final Fantasy Tactics Remaster, похоже, действительно существует — и с большой вероятностью может быть представлен уже сегодня ночью на ближайшем шоу State of Play от Sony. Это мероприятие откроет неделю летних анонсов — так называемую "не E3" — в рамках которой состоятся также Summer Game Fest и Xbox Games Showcase. Ожидается, что Sony представит ряд громких тайтлов, и ремастер культовой тактической RPG может оказаться в числе главных сюрпризов.

Инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подлил масла в огонь, опубликовав в соцсети Bluesky неоднозначные посты. В одном он заявил, что Final Fantasy Tactics — одна из лучших игр, когда-либо созданных, а в другом, отвечая на комментарий фаната о ремейке, уточнил: речь идёт о ремастере. Формально это не анонс, но намёк более чем прозрачен, особенно с учётом того, что режиссёр оригинальной игры Ясуми Мацуно тоже поделился постом о предстоящем State of Play.

Хотя официального подтверждения пока не было, слухи о ремастере Final Fantasy Tactics ходят уже не первый год. Проект даже упоминался в знаменитой утечке базы данных Nvidia, куда попали и другие тайтлы, позже действительно получившие анонсы.

Фанатам остаётся запастись терпением и дождаться шоу 5 июня. Вдобавок к возможному появлению Final Fantasy Tactics Remaster, на мероприятии может быть показана и новая игра по God of War, которая, как сообщают слухи, станет метроидванией и расскажет о молодом Кратосе в Древней Греции.

Если слухи подтвердятся, State of Play обещает стать настоящим праздником для поклонников японских RPG и старой школы PlayStation.