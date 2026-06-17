Square Enix не забыла про Final Fantasy Tactics: крупный патч добавил New Game+ и улучшил интерфейс

Square Enix выпустила обновление 1.5.0 Enhanced для Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Новый патч не ограничился исправлением ошибок и техническими улучшениями — разработчики добавили ряд востребованных функций, включая режим New Game+, который заметно повышает реиграбельность тактической RPG.

Главным нововведением обновления стала возможность начать новое прохождение с сохранением прогресса из завершённой игры. При запуске New Game+ игроки смогут перенести уровни персонажей, собранные предметы и другие данные, что позволит экспериментировать с различными составами отрядов и стратегиями без необходимости заново прокачивать команду с нуля.

Ещё одним важным дополнением стала функция Zodiac Compatibility. Теперь на экране статуса можно быстро проверить знак зодиака персонажа и его совместимость с другими юнитами. Эта механика всегда играла заметную роль в боевой системе Final Fantasy Tactics, однако раньше была менее наглядной для игроков.

Square Enix также внесла множество улучшений качества жизни. В игре появилась возможность просматривать характеристики юнитов прямо во время выбора клетки перемещения или способности, добавлена функция быстрого снятия всего снаряжения, а требования для открытия новых классов стали отображаться более понятно. Кроме того, камера теперь запоминает выбранные настройки масштаба и угла обзора на протяжении всего сражения.

Патч расширил и список настроек. Игроки получили дополнительные параметры для управления видеороликами, озвучиванием заклинаний и запоминанием положения курсора в меню способностей.

Отдельного внимания заслуживает расширение языковой поддержки. Версия Enhanced теперь поддерживает текст на упрощённом китайском, традиционном китайском и корейском языках, что делает игру доступнее для новой аудитории.

Обновление 1.5.0 показывает, что Square Enix продолжает активно поддерживать Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles после релиза, постепенно добавляя функции, которые давно просили поклонники легендарной тактической серии.