Square Enix официально представила ремастер культовой тактической RPG — Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Классика 1997 года возвращается на PlayStation 4 и 5 уже 30 сентября 2025 года, и фанатов ждёт не одна, а сразу две версии игры.

Улучшенная версия предлагает современный подход: полностью озвученные диалоги, переработанный интерфейс, графику высокого разрешения и технические доработки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет пережить историю Рамзы Беулве в современном оформлении.

Классическая версия — подарок для олдскульных игроков. Она сохраняет визуальный стиль и геймплей оригинала, включает локализацию из War of the Lions и добавляет полезные функции вроде автосохранения.

Сюжет вновь перенесёт игроков в политически нестабильный мир Ивалис, где молодой аристократ Рамза оказывается в центре заговоров, дворцовых интриг и жестоких битв. Сложная система профессий, глубокая тактика и зрелая тематика — всё, за что полюбили оригинал, возвращается.