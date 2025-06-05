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Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30.09.2025
Ролевая, Стратегия, Пошаговая
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Square Enix официально представила ремастер культовой тактической RPG: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

butcher69 butcher69

Square Enix официально представила ремастер культовой тактической RPG — Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Классика 1997 года возвращается на PlayStation 4 и 5 уже 30 сентября 2025 года, и фанатов ждёт не одна, а сразу две версии игры.

Улучшенная версия предлагает современный подход: полностью озвученные диалоги, переработанный интерфейс, графику высокого разрешения и технические доработки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет пережить историю Рамзы Беулве в современном оформлении.

Классическая версия — подарок для олдскульных игроков. Она сохраняет визуальный стиль и геймплей оригинала, включает локализацию из War of the Lions и добавляет полезные функции вроде автосохранения.

Сюжет вновь перенесёт игроков в политически нестабильный мир Ивалис, где молодой аристократ Рамза оказывается в центре заговоров, дворцовых интриг и жестоких битв. Сложная система профессий, глубокая тактика и зрелая тематика — всё, за что полюбили оригинал, возвращается.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
jax baron

кусок.....

4
Дворф

лучше бы ремейк

1
SnobbishGhost

а что ремейк нельзя было сделать в стиле Fire Emblem на 3DS? Мда

1
Сережаа

На эмуляторе пс1 можно сделать графон покрасивее чем в этом ремастере. Совсем обнаглели...

1
BigTrain

Нейрон Едишн. "Спасибо" сквары.

1
Kenn1y

Лучше бы ремейк сделали и убрали большеголовых персонажей, как же бесит такой стиль.

1
Даздрасен Дыклоп

Ну, ладно, пусть будет....надеюсь умельцы портанут перевод с ПСП.