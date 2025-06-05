Square Enix официально представила ремастер культовой тактической RPG — Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Классика 1997 года возвращается на PlayStation 4 и 5 уже 30 сентября 2025 года, и фанатов ждёт не одна, а сразу две версии игры.
Улучшенная версия предлагает современный подход: полностью озвученные диалоги, переработанный интерфейс, графику высокого разрешения и технические доработки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет пережить историю Рамзы Беулве в современном оформлении.
Классическая версия — подарок для олдскульных игроков. Она сохраняет визуальный стиль и геймплей оригинала, включает локализацию из War of the Lions и добавляет полезные функции вроде автосохранения.
Сюжет вновь перенесёт игроков в политически нестабильный мир Ивалис, где молодой аристократ Рамза оказывается в центре заговоров, дворцовых интриг и жестоких битв. Сложная система профессий, глубокая тактика и зрелая тематика — всё, за что полюбили оригинал, возвращается.
кусок.....
лучше бы ремейк
а что ремейк нельзя было сделать в стиле Fire Emblem на 3DS? Мда
На эмуляторе пс1 можно сделать графон покрасивее чем в этом ремастере. Совсем обнаглели...
Нейрон Едишн. "Спасибо" сквары.
Лучше бы ремейк сделали и убрали большеголовых персонажей, как же бесит такой стиль.
Ну, ладно, пусть будет....надеюсь умельцы портанут перевод с ПСП.