Square Enix пришлось полностью пересоздавать Final Fantasy Tactics для ремастера

Работа над Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. Как рассказал директор ремастера Казутоё Маэхиро в интервью официальному блогу PlayStation, оригинальный исходный код игры 1997 года был утерян — точнее, перезаписан вскоре после релиза. В итоге разработчикам пришлось буквально пересоздать весь проект с нуля, сохранив дух оригинала, но заново воссоздав его техническую сторону.

«В те годы мы не задумывались о сохранении исходников, — объясняет Маэхиро. — Когда исправляли баг или добавляли поддержку другого языка, то просто затирали предыдущую версию. Это было нормой, потому что инструменты управления ресурсами тогда были примитивными».

Команда могла бы использовать эмуляцию классической версии, но отказалась от этого подхода. По словам Маэхиро, такой вариант не позволил бы вносить точечные улучшения в визуал, управление и другие элементы. Поэтому было принято более трудоёмкое, но и более амбициозное решение — воссоздать Final Fantasy Tactics с нуля, максимально точно воссоздавая оригинал и улучшая его там, где это возможно.

Это не первый случай, когда Square Enix сталкивается с подобными проблемами. Например, при работе над Collection of Mana выяснилось, что у компании больше нет исходного кода Trials of Mana для Super Famicom — спасло лишь то, что копии оказались у Nintendo. Такие ситуации стали веским аргументом в пользу сохранения цифрового наследия, и сейчас многие студии куда ответственнее относятся к архивации своих проектов.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles станет не просто ремастером, а данью уважения классике, воссозданной заново с пониманием ее исторической ценности. Это наглядный пример того, насколько сложно и важно сохранять видеоигры для будущих поколений — не только как продукт, но и как культурное явление.