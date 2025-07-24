Square Enix пришлось полностью пересоздавать Final Fantasy Tactics для ремастера

Работа над Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. Как рассказал директор ремастера Казутоё Маэхиро в интервью официальному блогу PlayStation, оригинальный исходный код игры 1997 года был утерян — точнее, перезаписан вскоре после релиза. В итоге разработчикам пришлось буквально пересоздать весь проект с нуля, сохранив дух оригинала, но заново воссоздав его техническую сторону.
«В те годы мы не задумывались о сохранении исходников, — объясняет Маэхиро. — Когда исправляли баг или добавляли поддержку другого языка, то просто затирали предыдущую версию. Это было нормой, потому что инструменты управления ресурсами тогда были примитивными».
Команда могла бы использовать эмуляцию классической версии, но отказалась от этого подхода. По словам Маэхиро, такой вариант не позволил бы вносить точечные улучшения в визуал, управление и другие элементы. Поэтому было принято более трудоёмкое, но и более амбициозное решение — воссоздать Final Fantasy Tactics с нуля, максимально точно воссоздавая оригинал и улучшая его там, где это возможно.
Это не первый случай, когда Square Enix сталкивается с подобными проблемами. Например, при работе над Collection of Mana выяснилось, что у компании больше нет исходного кода Trials of Mana для Super Famicom — спасло лишь то, что копии оказались у Nintendo. Такие ситуации стали веским аргументом в пользу сохранения цифрового наследия, и сейчас многие студии куда ответственнее относятся к архивации своих проектов.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles станет не просто ремастером, а данью уважения классике, воссозданной заново с пониманием ее исторической ценности. Это наглядный пример того, насколько сложно и важно сохранять видеоигры для будущих поколений — не только как продукт, но и как культурное явление.
Я заметил по роликам как они ее полностью "переделали". Взяли за основу не прокаченную ПСП версию а ванильную с ПС. Пропустили картинку через нейронку, вырезали персонажей/квесты/профессии/классы, готово, жрите пожалуйста, с вас 50 евросов.
Вроде еще всех озвучили, но это не точно.
Война львов без участия оригинальных создателей была сделана, какой им смысл был брать за основу её?
Смысл в том что она апнутая. Или ты хочешь сказать что ванилла круче? Фанаты будут довольны обрезанной версии? Я в сети вижу только нытье "Науя взяли за основу кастрированную ваниллу?"
П.С. А знаешь почему они не взяли ПСП версию за основу? Дорого. Лучше, тяп ляп и готово.
"Ремастер не включает новые классы, персонажей и режим кооператива, появившиеся в War of the Lions. Решение связано с тем, что переделка всей игры с дополнениями оказалась бы дорогой"
В чем она апнутой была? Правки в сюжет были внесены левыми людьми и являются по сути фанфиком, для новых профессий мало того, что приходилось гриндить, так ещё портили баланс, новые персы были бесполезными, а кооп был не пришей кобыле хвост. От удаления этого контента игра вообще ничего не потеряла. А в этом ремастере сюжет расширял уже автор игры, что явно существеннее и станет каноном, будет новый перевод, озвучка и нормальные правки в балансе. Нафиг ПСП версию, как и ФФТ с Гейм Боя.
сомнительно но ладно врали и по круче
Так ведь у них war of the lions был на псп и андройде. Вряд ли они утеряли код и от нее тоже // Миша Кохась