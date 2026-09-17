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Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30.09.2025
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
8.1 43 оценки

Square Enix удалила защиту Denuvo из Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

AceTheKing AceTheKing

Компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, в котором удалила защиту Denuvo.

Square Enix удалила защиту через год после релиза игры. Примечательно, что обычно контракт издателя с Irdeto составляет полгода. Ранее игра получила гипервизор-взлом от DenuvOwO, но традиционного кряка для игры ещё не было.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

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