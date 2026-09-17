Square Enix удалила защиту Denuvo из Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, в котором удалила защиту Denuvo.
Square Enix удалила защиту через год после релиза игры. Примечательно, что обычно контракт издателя с Irdeto составляет полгода. Ранее игра получила гипервизор-взлом от DenuvOwO, но традиционного кряка для игры ещё не было.
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Я ждал!! Ура.