Возвращение легенды: Final Fantasy Tactics получила сюжетный трейлер

Square Enix представила свежий сюжетный трейлер тактической RPG Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. Ролик показали в рамках Nintendo Direct: Partner Showcase, и он сосредоточен на одной из сильнейших сторон игры — её истории.

Видео подтверждает, что в обновлённой версии появятся кинематографические вставки из PSP-версии, которых не было в оригинале. Также стало известно, что практически все ключевые персонажи будут озвучены, что придаст повествованию ещё больше глубины.

Final Fantasy Tactics известна своим сложным и захватывающим сюжетом, в котором игрокам предстоит окунуться в мир политических интриг, предательств и моральных выборов, способных изменить ход событий.

Релиз The Ivalice Chronicles состоится 30 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2. Предзаказы уже открыты на всех платформах.