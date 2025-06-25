Ясуми Мацуно обновил тексты в ремастере Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Создатель и сценарист культовой Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Ясуми Мацуно рассказал о важных изменениях, которые ждут игроков в предстоящем ремейке. В интервью изданию JPGames.de он признался, что переписал часть текстов, отражая свой личностный и профессиональный рост за прошедшие десятилетия.

«Честно говоря, я постарел с тех пор, как впервые написал сценарий этой игры, и мои восприятия изменились», — отметил Мацуно. Он пояснил, что некоторые фразы и реплики в игре будут изменены — не кардинально, а скорее для отражения новой чувствительности и улучшения техники письма. При этом он извинился, если изменения связаны не с ростом, а с потерей тонкости восприятия.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles уже анонсирована для PC, Xbox Series X и S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PlayStation 4. Выход запланирован на 30 сентября 2025 года. Square Enix уверяет, что сюжет останется практически таким же, несмотря на эти небольшие правки в текстах.

Таким образом, ремейк сохранит дух оригинала, но позволит взглянуть на знакомую историю глазами создателя, который вырос и изменился вместе со своей работой.