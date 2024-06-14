По словам Джейсона Шрайера, ремастер Final Fantasy Tactics действительно находится в производстве

В водовороте разоблачений личности предполагаемого инсайдера Midori, сенсационное подтверждение одного из его "сливов" все же прозвучало.ремастер Final Fantasy Tactics Remaster (или ремейк), похоже, действительно существует. На этот раз об этом заявил не кто иной, как Джейсон Шрайер, известный журналист Bloomberg, ссылаясь на свой надежный источник.

Хотя это по-прежнему слух, но авторитет Шрайера внушает доверие. Он не из тех, кто разбрасывается непроверенной информацией, и давно зарекомендовал себя как человек с крепкими связями в игровой индустрии.

"Ремастер Final Fantasy Tactics реален и находится в разработке", - лаконично ответил он в ветке Reddit, посвященной игре. Не удержавшись, Шрайер продемонстрировал свою любовь к игре, пошутив в ответ на удивление пользователей его вмешательством процитировав диалог из начала игры.

Слухи о возвращении Final Fantasy Tactics циркулируют уже давно, пережив в последнее время несколько взлетов и падений. Сначала появилась информация о возможном возрождении игры от Ясуми Мацуно, затем последовал "слив" о закрытии проекта, а теперь — новая надежда.

Официальной информации о Final Fantasy Tactics Remaster пока нет, но слова Джейсона Шрайера служат весомым аргументом в пользу того, что игра действительно находится в разработке.