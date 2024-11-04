Продюсер Final Fantasy 14 хочет переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy Tactics

Наоки Ёсида, продюсер Final Fantasy 14, выразил желание переиздать культовые игры Vagrant Story и Final Fantasy Tactics, но судьба возрождения Parasite Eve остаётся под вопросом. В недавнем интервью для японского издания 4Gamer, в котором участвовал также Хиронобу Сакагучи, создатель Fantasian Neo Dimension, Ёсида поделился своим мнением о ремастерах и ремейках.

Хотя Ёсида признаёт, что не является большим поклонником ремейков, он испытывает глубокое уважение к работам Ясуми Мацуно, создателя Vagrant Story и Final Fantasy Tactics. Ёсида подчеркнул, что хотел бы сделать эти игры доступными для новых поколений геймеров на современных платформах.

Что касается Parasite Eve, Ёсида упомянул, что возрождение игры вряд ли возможно в обозримом будущем. Основная проблема заключается в отсутствии ключевых фигур, работавших над оригинальной игрой, и в неуверенности команды в том, как реализовать новый проект на должном уровне. Создание новой игры требует сильного лидера, и в случае с Parasite Eve такая инициатива пока не проявляется. Сотрудники Square Enix испытывают большое уважение к этому проекту, и создание новой части без оригинальной команды вызывает серьёзные опасения.