Продюсер Final Fantasy 16 хочет сделать новую игру из серии Final Fantasy Tactics

Слухи о потенциальном ремастере Final Fantasy Tactics ходят уже несколько лет, и хотя официальных сведений о том, существует ли он, по-прежнему нет, продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida), который также является геймдиректором и продюсером Final Fantasy 14, заявил, что он, по крайней мере, лично заинтересован в возвращении Final Fantasy Tactics.

В недавнем интервью TheGamer, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность появления спин-оффа Tactics для Final Fantasy 16, Ёсида сказал, что, хотя сеттинг и основные механики FF16 не очень подходят для тактической игры, серия в целом подходит для этого жанра, добавив, что "вероятно, настало время" для разработки новой игры Tactics.

Как бы мы вообще сделали сражения "Эйкон против Эйкона" в таком стиле? сказал Ёсида. "Если у вас есть эйконы, то сколько квадратов будет он занимать? Да и людей там больше, а как же время ожидания между ними? ... Но серия хорошо подходит для такого рода повествования, и мы также любим Tactics. Наверное, самое время сделать новую".

Ремастер Final Fantasy Tactics впервые был замечен в огромном списке неанонсированных игр в утечке GeForce Now от 2021 года. В феврале прошлого года журналист Джейсон Шрайер, казалось, подтвердил существование игры, но позже в том же году создатель Final Fantasy Tactics Ясуми Мацуно заявил, что планов по возвращению серии нет.