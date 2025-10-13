Final Sentence - королевская битва, где игроки набирают текст на пишущей машинке, и ошибка может стоить жизни

Final Sentence, разработанная Button Mash, сочетает в себе жанр «королевской битвы» с игрой до последнего выжившего и «русской рулетки». Игроки располагаются на складе бок о бок. Перед каждым игроком будет пишущая машинка и набор предложений, которые нужно будет напечатать без ошибок. Если игрок допустит три ошибки, NPC с пистолетом зарядит патрон, раскрутит ствол и выстрелит в голову игрока.

Помимо давления, связанного с возможностью совершить ошибку, рядом с пишущей машинкой установлен таймер, отсчитывающий время от 4 минут. Если время истекает, игрок выбывает. Более того, игроки соревнуются друг с другом, чтобы первыми закончить набор предложений. Выживет только тот, кто закончит первым; остальные игроки будут казнены в конце игры.

Примечательно, что лобби поддерживают от 40 до 100 игроков, а также можно играть в приватные матчи с участием 4 или 8 друзей. Если вы хотите попробовать Final Sentence, играбельную демоверсию можно загрузить из официального списка игры в магазине Steam.