Final Sentence 09.04.2026
Мультиплеер, Инди, От первого лица, Королевская битва
6.2 5 оценок

Ошибка будет стоить вам жизни: состоялся релиз "печатной" королевской битвы Final Sentence

butcher69 butcher69

Издатель Polden Publishing и разработчик Button Mash объявили о релизе Final Sentence на ПК через Steam. Игра предлагает необычный взгляд на жанр «королевской битвы», делая ставку на скорость и точность набора текста.

Игроки оказываются в напряжённой ситуации: перед ними пишущая машинка, а любая ошибка может стоить победы. В матчах участвуют от 40 до 100 человек, и лишь один сможет выйти победителем. Также доступны приватные сессии для игры с друзьями.

Ключевая особенность — сочетание механики выживания и навыков печати. Чем быстрее и точнее ввод текста, тем выше шанс остаться в игре. Дополняет процесс система статистики и рейтингов, позволяющая отслеживать прогресс и сравнивать результаты с другими.

Final Sentence уже доступна и предлагает уникальный, напряжённый опыт для любителей нестандартных соревнований.

