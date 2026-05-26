Разработчики Final Sentence призвали игроков не покупать игру до распродажи

Авторы необычного инди-хита Final Sentence неожиданно обратились к пользователям Steam с просьбой временно воздержаться от покупки игры. Студия Button Mash сообщила, что уже в конце недели проект получит скидку в рамках распродажи, поэтому потенциальным покупателям лучше немного подождать и сэкономить деньги.

Разработчики в шутливой форме предложили потратить сэкономленные средства, например, на баллончик со сжатым воздухом для очистки клавиатуры от пыли и крошек — что особенно актуально для игры, основанной на скорости печати.

Одновременно со стартом скидок Final Sentence получит крупное обновление. В игру добавят таблицы лидеров в реальном времени, новый экран результатов матчей, коллекционные карточки Steam, улучшенную локализацию для всех поддерживаемых языков, а также переработанный баланс сложности ботов. Позже разработчики также планируют внедрить полноценные внутриигровые лиги.

Отдельно авторы анонсировали бесплатный саундтрек с двумя дополнительными композициями для владельцев Supporter Pack и Deluxe Edition.

Пост быстро стал вирусным: публикация набрала более 16 тысяч лайков на Reddit. Одни пользователи похвалили разработчиков за честность по отношению к аудитории, другие посчитали это нестандартным маркетинговым ходом для привлечения внимания к игре.

Final Sentence представляет собой королевскую битву, где игроки соревнуются в скорости набора текста. Проект вышел в Steam в апреле 2026 года и уже получил около 84% положительных отзывов от пользователей платформы.