Для The Finals выпущено обновление 1.5.5 с изменением баланса оружия и исправлением сбоев

Embark Studios выпустила новое обновление для своей бесплатной онлайн-игры The Finals, ориентированной на боевые действия. По словам команды, обновление 1.5.5 включает в себя некоторые изменения баланса оружия и гаджетов, исправления сбоев и улучшения системы подбора игроков в турнирах.
Этот патч исправляет проблему, из-за которой некоторые графические процессоры иногда выходили из строя. Таким образом, игра теперь должна быть более стабильной на ПК. Более того, патч решает проблему, из-за которой настройки кросс-плея не соблюдались, когда игрок находился в группе. Также обновляется конфигурация подбора игроков в режимах турнира и рейтингового турнира. Это поможет обеспечить более близкие совпадения по рейтингу навыков.
Также стоит отметить, что Embark Studios признала, что способность Recon Senses для среднего билда нуждается в полной переделке. Команда заявила, что в настоящее время работает над исправлением, которое выйдет на следующей неделе.
Вы можете найти полный список изменений по ссылке.
Я пытался. Играл в этот шедевр. Мне не понравился ТТК режимы и бесящие малый класс, ходящий с инвизом и саблей. Спасибо бывшим разработчиком Батлы за игра. Я, пожалуй, лучше вернусь в Батлу.
И есть большой диссонанс между трейлером и рекламой игры - все взрывается, все так весело и красочно, диктор орёт, все воюют, цветные взрывы и красота
Реальность - ты ночью, в каких то недостроенных конструкциях с БЕДНЕЙШИМ левелдизайном и минимум пинтересностей бегаешь и убиваешь каких то непонятных чувачков, из которых высыпаются монетки.
СКУКА!
все так)))