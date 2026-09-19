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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 219 оценок

Embark Studios анонсировала крупное обновление THE FINALS - новая глава начнётся 20 октября

KoRnEr KoRnEr

Обычно THE FINALS получает сезонные обновления раз в три месяца, но в этот раз Embark Studios поставила перед собой одну большую цель на год. По словам Кристиана Аарсруда, более длительный период разработки позволил заняться задачами, которые не укладываются в стандартный трёхмесячный цикл.

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«Благодаря этому мы смогли глубже погрузиться в существующие части игры, а также инвестировать в более крупные и сложные системы, требующие больше времени для доработки. И хотя каждый сезон приносит новый контент, основная часть наших усилий была направлена на углубление общего впечатления. Сейчас, когда приближается октябрь, настало время, когда большая часть этой работы будет завершена».

Вместо мгновенного обрушения целых конструкций окружающая среда будет разрушаться постепенно: полы будут провисать, стены — наклоняться, а здания — обрушаться более разнообразными способами. Это обещает сделать геймплей более динамичным и непредсказуемым.

Разработчики улучшают освещение и материалы, а также вносят более масштабные изменения в дизайн, чтобы повысить игровые характеристики каждой локации.

Embark хочет укрепить связь между участниками и спонсорами, которых они выбирают в начале сезона. По словам разработчиков, спонсоры «играют центральную роль» и должны стать «неотъемлемой частью опыта», а не пассивной системой прогрессии.

«Вы соревнуетесь за кого-то, и мы хотим, чтобы эти отношения отражали вашу индивидуальность, характер и цель».

Разработчики перерабатывают способ представления участников, команд и арен, а также то, как шоу выглядит, воспринимается и разворачивается во время матчей.

The Finals показала лучший онлайн за 10 месяцев после выхода 11 сезона

Обновление выйдет 20 октября. Ожидается, что оно приурочено к третьей годовщине игры. Ранее THE FINALS уже показала рекордный онлайн в 11-м сезоне, и новое обновление может привлечь ещё больше игроков.

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