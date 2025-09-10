Embark Studios официально запустила 8-й сезон The Finals под названием Game Time, предлагая игрокам новые возможности в динамичном шутере. Главной особенностью стала система «плавного разрушения», благодаря которой здания и подвесные конструкции реагируют на удары более реалистично. Теперь краны и другие элементы карты прорезаются и разрушаются с эффектом, приближенным к реальному, что делает каждое столкновение на арене еще более захватывающим.

Сезон 8 добавляет два новых вида оружия: пистолет-пулемет P90 для среднего класса и револьвер BFR для тяжелого класса. P90 стал первым ПП в среднем классе, что обещает серьезно повлиять на мета-игру и тактические возможности игроков. Новый револьвер BFR обеспечивает мощную огневую поддержку для тяжелых боевых единиц, открывая разнообразные стратегии ведения боя.

Помимо оружия и разрушений, обновление включает улучшения качества жизни: мгновенный повтор показывает, что видел противник в критические моменты, управление мышью и клавиатурой теперь доступно на консолях, а новая страница обзора матча предоставляет более детальные и удобные статистические данные. Для поклонников кастомизации доступен новый боевой пропуск с множеством косметических предметов, позволяющих выделиться на арене и персонализировать облик своего персонажа.

Embark Studios сосредоточила усилия на совершенствовании The Finals, пропустив Gamescom 2025 и публичное тестирование ARC Raiders, чтобы обеспечить максимально качественный сезон 8. Игроки на всех платформах уже могут погрузиться в Game Time, оценить новые механики разрушения и вооружения, а также испытать свежие стратегические возможности на арене, где каждый бой теперь еще динамичнее и непредсказуемее.