Грядущий третий сезон The Finals порадует игроков свежей картой и новым оружием

Состоялся анонс третьего сезона The Finals, бесплатного командного шутера от Embark Studios. С 13 июня игроки смогут погрузиться в атмосферу пышной долины Киото в Японии и сразиться на новой уникальной арене.
«Киото 1568» — так называется новое поле боя, расположенное на крутом горном склоне среди храмов XVI века, живописных садов и густых бамбуковых рощ. Эта локация сильно отличается от привычных современных городских пейзажей, которыми славится The Finals.
Значительный перепад высот, многоуровневые здания с потайными проходами — всё это способствует более свободному, плавному и скрытному перемещению игроков по карте. А традиционные японские бумажные перегородки-седзи, простреливаемые насквозь, добавляют новые тактические возможности и увеличивают масштабы разрушений.
Помимо новой арены, третий сезон добавит в игру свежее оружие и снаряжение. Лёгкие бойцы получат изогнутый лук с увеличенными дальнобойностью и уроном при полном натяжении тетивы. Средний класс сможет вооружиться двойными катанами для стремительных комбо-атак, выпадов и даже отражения пуль в защитной стойке. Тяжеловесам достанется копьё для быстрых дальних ударов и оглушающий «Лебёдочный коготь» для притягивания врагов и объектов.
Кроме того, игроки получат новое тактическое устройство «Термальный бур» для прожигания дыр в стенах и препятствиях на расстоянии, открывая путь или линию огня для всей команды.
Ещё одним нововведением станет серия турниров World Tour с уникальными правилами, снаряжением, локациями и наградами. Побеждая в этих состязаниях, игроки будут подниматься в глобальной турнирной таблице и получать ценные призы за свои достижения.