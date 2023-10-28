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The Finals TBA
6.1 49 оценок

Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах Steam

monk70
Новости

В настоящее время в The Finals проводится широкомасштабное игровое тестирование, которое взорвало чарты Steam, что позволило игре обойти GTA 5, Baldur’s Gate 3 и Rust. Только CS2, DOTA2, PUBG и Apex Legends опережают её. С момента активации в четверг количество игроков неуклонно росло и сейчас достигло пика в 235 948 игроков. И эта цифра может вырасти даже выше, как только проблемы с серверами будут устранены, поскольку они, по сути, исчерпаны и в результате выходят из строя.

The Finals сочетает в себе быструю перестрелку, специальные наборы персонажей, вертикальность и, самое главное, разрушаемую среду, чтобы создать совершенно уникальный опыт шутера, не похожий ни на что другое на рынке. Да, в игровых режимах есть традиционные цели, но то, как вы их выполняете по ходу игры, совершенно отличается от всего, во что вы играли раньше.

-1
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
kekeskrekes

Не понимаю о каком ттк говорят люди, лайт чел лопается с двух очередей, с юспа нокается 2 человека за обойму, не колда конечно, но и слава богу не апекс. А сама игра бодрая, но есть ещё, что балансировать, буду рад если появится конкурент у технически устаревших игр

1
worys

Те кто не играли а осуждают и таких полно, в игре пока вырисовывается действительно что то новое и интересное, а тут заладили ТТК ТТК как попугаи.

2
kekeskrekes worys

думаю с сетингом "арены за бабки" можно много режимов придумать, без закладок бомб и выживания в центре зоны

0
Spillik

Сейчас: Ко-ко-ко, количество игроков растет.
Через неделю: Ко-ко-ко, количество игроков падает.

0
worys

Через неделю будет ровно 0, это открытая бэта до 5 ноября.

0
JustA_NiceGuy

Через месяц: Ко-ко-ко, Spillik задротит захлёбываясь собственной слюной.

0
1barac9U7ada7

Зашёл поиграть, так вот никого там нет. По крайней мере днём не было, долгий поиск матча, по итогу я один в команде оказался. Такие пироги. Русика тоже нет.

-1
tvorog8088

Посмотрел у Шиморо, откровенно говоря ерунда с очень долгим ттк, думаю игроки сейчас быстро это поймут и обратно в другие игры свалят, колда и апекс намного интересней.

-1
Koraho

Нормальный там ттк для такой игры, в хало инфинит раза в три больше. Просто целиться нужно уметь.

0
Owyn

> с очень долгим ттк

Значит огонь! со времён Dirty Bomb хороших стрелялок не было, были только "гипер шутеры для детей с дефицитом внимания"

0
Well-offZin

А может посмотреть у тех, кто умеет в мувмент и стрельбу, а не у этого клоуна?

0
AmbitiousKato

Еще один баттл-рояль?

-2
Well-offZin

Для тебя да, еще один батл рояль, и он не для хлебушков типа тебя, это не тупых ботиков убивать!

0