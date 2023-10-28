Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах Steam

В настоящее время в The Finals проводится широкомасштабное игровое тестирование, которое взорвало чарты Steam, что позволило игре обойти GTA 5, Baldur’s Gate 3 и Rust. Только CS2, DOTA2, PUBG и Apex Legends опережают её. С момента активации в четверг количество игроков неуклонно росло и сейчас достигло пика в 235 948 игроков. И эта цифра может вырасти даже выше, как только проблемы с серверами будут устранены, поскольку они, по сути, исчерпаны и в результате выходят из строя.

The Finals сочетает в себе быструю перестрелку, специальные наборы персонажей, вертикальность и, самое главное, разрушаемую среду, чтобы создать совершенно уникальный опыт шутера, не похожий ни на что другое на рынке. Да, в игровых режимах есть традиционные цели, но то, как вы их выполняете по ходу игры, совершенно отличается от всего, во что вы играли раньше.