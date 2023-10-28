Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах Steam

В настоящее время в The Finals проводится широкомасштабное игровое тестирование, которое взорвало чарты Steam, что позволило игре обойти GTA 5, Baldur’s Gate 3 и Rust. Только CS2, DOTA2, PUBG и Apex Legends опережают её. С момента активации в четверг количество игроков неуклонно росло и сейчас достигло пика в 235 948 игроков. И эта цифра может вырасти даже выше, как только проблемы с серверами будут устранены, поскольку они, по сути, исчерпаны и в результате выходят из строя.
The Finals сочетает в себе быструю перестрелку, специальные наборы персонажей, вертикальность и, самое главное, разрушаемую среду, чтобы создать совершенно уникальный опыт шутера, не похожий ни на что другое на рынке. Да, в игровых режимах есть традиционные цели, но то, как вы их выполняете по ходу игры, совершенно отличается от всего, во что вы играли раньше.
Не понимаю о каком ттк говорят люди, лайт чел лопается с двух очередей, с юспа нокается 2 человека за обойму, не колда конечно, но и слава богу не апекс. А сама игра бодрая, но есть ещё, что балансировать, буду рад если появится конкурент у технически устаревших игр
Те кто не играли а осуждают и таких полно, в игре пока вырисовывается действительно что то новое и интересное, а тут заладили ТТК ТТК как попугаи.
думаю с сетингом "арены за бабки" можно много режимов придумать, без закладок бомб и выживания в центре зоны
Сейчас: Ко-ко-ко, количество игроков растет.
Через неделю: Ко-ко-ко, количество игроков падает.
Через неделю будет ровно 0, это открытая бэта до 5 ноября.
Через месяц: Ко-ко-ко, Spillik задротит захлёбываясь собственной слюной.
Зашёл поиграть, так вот никого там нет. По крайней мере днём не было, долгий поиск матча, по итогу я один в команде оказался. Такие пироги. Русика тоже нет.
Посмотрел у Шиморо, откровенно говоря ерунда с очень долгим ттк, думаю игроки сейчас быстро это поймут и обратно в другие игры свалят, колда и апекс намного интересней.
Нормальный там ттк для такой игры, в хало инфинит раза в три больше. Просто целиться нужно уметь.
> с очень долгим ттк
Значит огонь! со времён Dirty Bomb хороших стрелялок не было, были только "гипер шутеры для детей с дефицитом внимания"
А может посмотреть у тех, кто умеет в мувмент и стрельбу, а не у этого клоуна?
Еще один баттл-рояль?
Для тебя да, еще один батл рояль, и он не для хлебушков типа тебя, это не тупых ботиков убивать!