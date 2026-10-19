Комментаторы в The Finals теперь смогут проговаривать ваш никнейм

Embark Studios открыла врата в АД: ИИ-ведущие в The Finals теперь смогут проговаривать ваш никнейм. Как это работает? Если вы совершаете яркое действие (например, делаете мульти-килл или спасаете товарища по команде в решающий момент), Скотти прокомментирует это событие, обратившись к вам по вашему внутриигровому нику.

Фича является частью новой системы динамических комментариев ведущих во время матча. Если алгоритмы разработчиков не имеют жесткую цензуру, то нас ждет очень потешная штука. Дело в том, что Embark не сильно цензурит ваш ник и вы можете писать в нем всякие непотребства. Ждем, когда условный игрок с ником Epstain или NetaNYAhooo будет тащить во время матча.

Первая итерация комментариев появится завтра, 20 октября, с релизом апдейта PRIME TIME.