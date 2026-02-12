Красные фонари и бесплатные награды: в The Finals начался ивент к китайскому Новому году

Embark запустила праздничное обновление для командного шутера The Finals в честь китайского Нового года. В игре стартовало тематическое событие с ежедневными заданиями: выполняя по три испытания в день, пользователи могут заработать до 15 бесплатных наград, включая косметический набор Final Mentra.

Вместе с ивентом вернулся режим Bank It, где команды собирают монеты и доставляют их к обменникам — победа достаётся тем, кто первым наберёт 40 очков. Локации украсили праздничным декором, а внутриигровой магазин пополнился новой косметикой. Ранее аналогичное обновление вышло и для inZOI, где появились тематические предметы и костюмы.