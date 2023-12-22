Многопользовательский шутер от первого лица The Finals привлёк 10 миллионов игроков всего за 15 дней

Ранее сегодня, 22 декабря, разработчик Embark Studios объявил, что The Finals собрала 10 миллионов игроков по всему миру с момента первого запуска на The Game Awards 2023 в начале этого месяца. Фактически, новому шутеру от первого лица потребовалось около 15 дней, чтобы достичь этого рубежа.
«На данный момент мы очень тронуты и взволнованы реакцией сообщества: 10 миллионов игроков — это то, о чем мы даже не могли мечтать», — сказал исполнительный продюсер Роб Рунессон.
Конечно, одним из факторов, помогающих The Finals достичь такого значительного количества игроков, является то, что в нее можно играть совершенно бесплатно на всех платформах. Ничто не мешает погрузиться в шутер от первого лица на платформах ПК, PlayStation или Xbox — за исключением подписки Xbox Game Pass Core, необходимой для онлайн-игры на последней платформе.
ага, а закрытая бета не считается привлечением? а открытая бета не является привлечением?
а толку то? в стиме уже на сотку онлайн просел лол
весной останется до 30к
там кроссплатформа, а бесплатных шутеров на консолях не так много. Поэтому онлайн стима вообще не показатель.
Игра топовая, что то новое в жанре и наглядное пособие, как надо создавать игры UE 5