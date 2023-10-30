Новый шутер The Finals от бывших создателей Battlefield опробовали более одного миллиона игроков

Разработчики из Embark Studios, которые в прошлом радовали геймеров лучшими частями серии Battlefield, кажется, уже готовы к своему следующему хиту. Студия недавно запустила открытый бета-тест амбициозного шутера The Finals с разрушаемостью и масштабными картами. Всего за пару дней проект в совокупности собрал около одного миллиона активных игроков на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Стоит отметить, что точных данных о количестве игроков в бете The Finals на данный момент нет. Существуют только предположительные подсчеты с консольной версии шутера от аналитиков и более точные данные от Steam.

Согласно данным аналитических порталов, шутер The Finals на PlayStation 5 и Xbox Series был запущен на 400-600 тысяч уникальных аккаунтах. Более точные данные передает цифровой магазин Steam, где проект по количеству онлайн уступил только CS2, Dota 2, PUBG и Apex Legends. На ПК за выходные в бета-тест сыграло более 267 тысяч игроков.

Даже если отбросить неточные данные с консолей, онлайн в почти 300 тысяч – это невероятные цифры для бесплатной игры по совершенно новой франшизе от молодой студии. К сожалению, вместе с ростом популярности The Finals, она начинает привлекать мошенников. Производители читов уже объявили, что работают над специальными программами, которые помогут получать преимущество в бою над любым соперником.