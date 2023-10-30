Новый шутер The Finals от бывших создателей Battlefield опробовали более одного миллиона игроков

Разработчики из Embark Studios, которые в прошлом радовали геймеров лучшими частями серии Battlefield, кажется, уже готовы к своему следующему хиту. Студия недавно запустила открытый бета-тест амбициозного шутера The Finals с разрушаемостью и масштабными картами. Всего за пару дней проект в совокупности собрал около одного миллиона активных игроков на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Стоит отметить, что точных данных о количестве игроков в бете The Finals на данный момент нет. Существуют только предположительные подсчеты с консольной версии шутера от аналитиков и более точные данные от Steam.
Согласно данным аналитических порталов, шутер The Finals на PlayStation 5 и Xbox Series был запущен на 400-600 тысяч уникальных аккаунтах. Более точные данные передает цифровой магазин Steam, где проект по количеству онлайн уступил только CS2, Dota 2, PUBG и Apex Legends. На ПК за выходные в бета-тест сыграло более 267 тысяч игроков.
Даже если отбросить неточные данные с консолей, онлайн в почти 300 тысяч – это невероятные цифры для бесплатной игры по совершенно новой франшизе от молодой студии. К сожалению, вместе с ростом популярности The Finals, она начинает привлекать мошенников. Производители читов уже объявили, что работают над специальными программами, которые помогут получать преимущество в бою над любым соперником.
Игра нравки, оптимизация хорошая.
Аимбот уже сделали.
Хрень какая-то.
сама игра хорошая, оптимизации нет, читеров много , если на релизе поправят это, будет отличной игрой
P.S. Система, 4070ti, 13600k, 32 ram. Если не включать длсс 3.0 ( потому что с ним ебанутый инпутлаг), то фпса нет.(180-210). Если вы играете на 60 герцовом мониторе, то 60 фпс это збс для вас. У меня монитор 240 герц, и мне не хватает фпса для плавной картинки, так что все те кто пишет, что оптимизация хорошая, либо слепые, либо с мониторами 60 гц. либо ничего общего с шутерами не имеет.( пиво )
с лучами в 4к 130 фпс на фул ультрах с длсс качество) но это 4090, без лучшей 200+
3080 ti полет нормальный, графика ультра, лучи на минимум.
Ты на каком ведре играешь? На 4080 на ультрах в 3к с лучами 120 - 140 кадров.
Оптимизация есть и всё идёт плавно. Даже лагов не встречал в 2к, ультра графон, лучи минимум, на 3060.
ну если для тебя 130 фпс нормально, мне тебя жаль