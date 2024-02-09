Обновление Finals 1.7.0: увеличено количество опыта, отключен модификатор Dead Go Boom и многое другое

Для Finals продолжают регулярно выпускать новый контент с новыми режимами, важными настройками, исправлениями и многим другим. В последнем крупном обновлении игры появилось событие Steal the Spotlight, а теперь готовится еще одно новое обновление.
Среди основных изменений — увеличение количества опыта, получаемого при выполнении контрактов, к чему игроки часто призывали. Помимо этого, игровое шоу «Dead Go Boom» также отключено, поскольку оно затрудняет помучиться игроков ближнего боя.
Примечания к обновлению Finals 1.7.0:
На этой неделе мы вносим некоторые изменения в прогресс, а также несколько корректировок способа получения опыта. Эти изменения помогут вам улучшить боевой пропуск и карьерные ранги! Пришло время карабкаться!
Важное примечание: настройки VoIP по умолчанию сброшены для всех игроков! Лучшее нападение — это хорошая защита, а лучшая защита требует хорошего общения. Ознакомьтесь с подробностями изменений ниже и обязательно измените настройки, если хотите.
Извесны проблемы со взрывной силой красных канистр и о том, что бочки имеют непреднамеренное повреждение при штабелировании. Вы можете ожидать исправления этих проблем в следующем крупном обновлении.
Содержание и исправления ошибок
- События игрового шоу: отключено игровое шоу «Dead Go Boom». Примечание разработчика: мы считаем, что в настоящее время это событие слишком сильно наказывает пользователей ближнего боя, поэтому мы пока отключаем его. Мы надеемся вернуть его в игру после доработки в какой-то момент в будущем.
- Пользовательский интерфейс: В последовательность завершения раунда добавлена кнопка «играть еще раз», позволяющая игрокам в группе быстро перейти к следующему матчу.
- VoIP - Включите VoIP по умолчанию на ПК, а «Push To Talk» будет установлен в качестве входа по умолчанию.
Включите VoIP по умолчанию на консоли, а голосовая активация будет выбрана в качестве входа по умолчанию. Примечание разработчика: мы хотим поощрять командную игру в матчах, и включение VoIP для всех игроков является частью этих усилий. Игроки могут отключить VoIP через настройки. Ранее мы внесли это изменение в обновлении 1.5 для новых игроков и увидели положительные результаты!
Изменения прогресса:
- Контракты: Увеличено количество опыта, получаемого за еженедельные контракты, с 2000 до 4500 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за еженедельные цели, с 4000 до 9000 (+).
Уменьшено количество еженедельных контрактов, которые необходимо выполнить для достижения еженедельной цели, с 8 до 6 (-).
- XP: Увеличено количество опыта, даваемого за открытие хранилища, со 100 до 200 (+).
Увеличено количество опыта, даваемого за начало вывода денег, со 100 до 300 (+)
Увеличено количество опыта, получаемого за выполнение вывода средств, с 200 до 400 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за кражу кэшаута, со 100 до 300 (+)
Увеличено количество опыта, получаемого за монету, доставленную в режиме Bank It, с 50 до 80 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за 4-е место в раунде, со 100 до 200 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за 3-е место в раунде, с 200 до 400 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за 2-е место в раунде, с 400 до 600 (+).
Увеличено количество опыта, получаемого за 1-е место в раунде, с 600 до 800 (+).
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