Поддержка PS4 в The Finals прекратится с началом 10-го сезона в марте

Разработчик и издатель Embark Studios объявил, что их соревновательный шутер от первого лица The Finals прекратит поддержку PS4 в следующем году, поэтому, если вы всё ещё играете на консоли Sony последнего поколения, возможно, пришло время обновиться.

В сообщении Embark в социальных сетях говорится, что поддержка игры на PS4 прекратится 18 марта, в тот же день, когда должен начаться десятый сезон шутера. Студия заявляет, что прекращает поддержку игры на PS4, чтобы «сосредоточиться на поддержке устройств текущего поколения».

Прощание со старым оборудованием не означает, что игроки потеряют весь свой предыдущий опыт и приобретённые предметы. Поскольку прогресс привязан к учётной записи Embark, он будет перенесён, поэтому игрокам не придётся начинать всё с нуля при запуске The Finals на PlayStation 5.