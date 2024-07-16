Похоже, авторы шутера The Finals сворачивают поддержку игры на консолях Xbox

Xbox, как отдельная платформа, вновь показывает себя не с самой лучшей стороны. В последнее время все больше разработчиков вынуждены отказываться от выпуска версий игр для этой консоли или сильно задерживать их релиз. Такое решение авторы связывают с техническими ограничениями, которые, по идее, не должны быть проблемой для "самой мощной" консоли этого поколения. Кажется, эта проблема становится все более распространенной и теперь затрагивает даже уже вышедшие игры. Так, из-за необъяснимых обстоятельств свежее обновление для бесплатного шутера внезапно не было установлено на версию для Xbox.
Обновление под номером 3.4 для The Finals принесло значительные улучшения в шутере и добавило новый контент. Игроки уже практически неделю исследуют новые возможности проекта на ПК и PS5, но не на Xbox. Новый патч оказался недоступен для этой платформы, а молчание разработчиков на протяжении нескольких дней серьезно обеспокоило пользователей этой консоли.
Авторы шутера вышли на связь только после того, как пользователи начали активно писать о "прекращении поддержки" The Finals на консолях Xbox. Заметно, что представители команды разработчиков не стали прямо опровергать такие сообщения. Они лишь извинились перед сообществом и сообщили, что изучают проблему. Однако остается неизвестным, когда обновление 3.4 доберется до Xbox.
В настоящее время мы работаем вместе с Microsoft над ситуацией, которая заблокировала выпуск версии 3.4 на Xbox. У меня нет точной информации о времени релиза, но как только я узнаю больше, поделюсь этим со всеми вами.
— написал руководитель разработки The Finals.
Опять плохим танцорам яйца мешают.
Заголовок чисто для байта. По факту у них проблемы с выпуском патча, а не прекращение поддержки. Хотя игра и так скоро умрёт.
Хехехе, еще один шаг к закрытию этой помойной платформы.
Либо мелкомягким надо задуматься над новой ревизией Sки, либо в принципе дропнуть её на помойку, потому что она капец как обкакиевает ситуацию относительно иксбокс как консоли... // Иван Марков
Корейцы выпустили на Xbox SS игру The First Descendant на unreal engine 5 в 60fps. Тут лицемерие.
Ну значит надо руки чинить. // Иван Марков