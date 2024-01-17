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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 108 оценок

Разработчики The Finals добавят в игру одиночный режим

Andemp Null
Новости

Embark Studios выпустят крупное обновление 17 января, которое добавляет в игру одиночный режим "Solo Bank It", в нем предложат схлестнуться 12 игрокам. По сути это будет обычный режим "Каждый сам за себя".

Пока что нововведение будет временным, но разработчики допускают возможность оставить этот режим на постоянной основе. Кроме этого, в игру завезли изменение баланса, исправления багов, новые косметические предметы а также улучшенный античит.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

можно будет глянуть

1
Сорью Аска Ленгли

Интересненько

0
FURYbushmaster

а я думал Русский язык

0
askazanov

Достижение, наконец то начинают хоть кто то смотреть в сторону дополнительно - синглплеера !)

0
neeXXXT

Синглплеер в сетевой игре - это для даунов со скиллом уровня хлебушек, кому интересно тупых ботиков убивать!

0
1barac9U7ada7

игра прикольная, карты большие и их мало, игроков на карте мало, много читеров. им бы запилить бы детматч, вот это было бы дело, и увеличить в нём количество игроков до 12 хотя бы 6 на 6 как в код, вот это будет бомба!

0