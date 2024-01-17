Разработчики The Finals добавят в игру одиночный режим

Embark Studios выпустят крупное обновление 17 января, которое добавляет в игру одиночный режим "Solo Bank It", в нем предложат схлестнуться 12 игрокам. По сути это будет обычный режим "Каждый сам за себя".
Пока что нововведение будет временным, но разработчики допускают возможность оставить этот режим на постоянной основе. Кроме этого, в игру завезли изменение баланса, исправления багов, новые косметические предметы а также улучшенный античит.
можно будет глянуть
Интересненько
а я думал Русский язык
Достижение, наконец то начинают хоть кто то смотреть в сторону дополнительно - синглплеера !)
Синглплеер в сетевой игре - это для даунов со скиллом уровня хлебушек, кому интересно тупых ботиков убивать!
игра прикольная, карты большие и их мало, игроков на карте мало, много читеров. им бы запилить бы детматч, вот это было бы дело, и увеличить в нём количество игроков до 12 хотя бы 6 на 6 как в код, вот это будет бомба!