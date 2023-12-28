Разработчики The Finals поначалу даже не собирались делать шутер

The Finals от разработчика Embark Studios наделала немало шума для нового free-to-play шутера. За неделю запуска он собрал более 225 000 игроков только в Steam и сохранил солидное количество игроков в последующие недели. Это стремительный и веселый шутер, в котором нужно уничтожать карты, чтобы занять первое место, но это также игра, которая была близка к тому, чтобы быть пропущенной командой разработчиков.

В недавнем интервью Game Informer незадолго до анонса тайного релиза The Finals на The Game Awards 2023 креативный директор Густав Тиллеби рассказал о ранних этапах работы над первой игрой Embark Studios и о том, как они изначально думали, что делать еще один шутер будет "скучной" затеей. Но, как оказалось, если группа бывших разработчиков из Battlefield создаст новый тип многопользовательского шутера, использующего разрушение окружающей среды, то получится довольно крепкая игра.

"Начнем с того, что мы изначально не собирались делать шутер. Я не думаю, что это было сказано вслух; все считали, что "нет, мы не должны этого делать", потому что мы уже делали это раньше", - говорит креативный директор, размышляя о дебютной игре Embark Studios.

На самом деле мы регулярно устраивали игровые джемы, где все предлагали свои идеи и прочее. Я предложил несколько идей, в том числе "скучную идею один" и "скучную идею два", и обе они были шутерами. "Я назвал их так, потому что не думал, что кому-то будет интересно их делать. Так что мы просто поговорили об этом и сказали: "Может быть, нам стоит попробовать". Несколько человек сели и сказали, что если мы собираемся это сделать, то это должно быть уникально; это должно быть что-то, чего никто больше не делает. Так что это стало отправной точкой для всего процесса подачи.

Игра The Finals интересна тем, что в ней сочетаются стремительные командные стычки и масштабное разрушение окружения. Пока вы со своим отрядом пробираетесь по карте, пробивая дыры в стенах, разрушая здания и уничтожая мосты, которыми любят пользоваться враги, уровень, на котором вы начинаете, не будет тем же самым, на котором закончится матч.

Влияние серии Battlefield и ее акцента на разрушении окружения, а ключевые разработчики работали над последними играми Battlefield в EA Dice, очень заметно во всей The Finals - и это дает игре такой крючок для многопользовательских столкновений. Благодаря энергичному стилю и простому подходу к геймплею, игра словно создана для поколения стримеров Twitch. Пока что она показывает хорошие результаты и в стриминге.

Но разработчикам из Embark Studios потребовалось некоторое время, чтобы заложить основу игры. Как сказал Тиллеби в интервью, в игре нужно было сделать упор на самостоятельность игрока и дать ему возможность преодолеть трудности на своих условиях.

"Лично я люблю системные игры, где управление передается в руки игрока, и он может сам придумать, как решить любые проблемы, которые ему нужно решить. Как этот [аспект] создает эти уникальные истории игроков, которые принадлежат вам, потому что вы их сделали, верно? Я думаю, это мощно", - сказал креативный директор. "Это предоставление игрокам песочницы, где они могут проявлять креативность, экспериментировать и разрабатывать свои собственные способы игры. Это и стало путеводной звездой, которая привела к длительному периоду создания прототипов, тестирования игр и попыток понять, как заставить эту формулу работать на практике".

Пока что разработчики из Embark Studios планируют играть в The Finals осторожно, даже решив не идти по привычной дорожной карте разработчиков, которую креативный директор объясняет тем, что они хотят только "давать обещания, которые мы можем сдержать".