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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 108 оценок

Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The Finals

butcher69
Новости

Специалисты из Digital Foundry опубликовали ролик с анализом игры The Finals, а именно версиям для консолей PS5, Xbox Series X и Series S. Вердикт в целом очень положительный, технические энтузиасты были впечатлены качеством и стабильностью free-to-play-шутера от Embark.

В отличие от многих других игр, вышедших на рынок в последнее время, The Finals не предлагает никаких вариантов графических режимов, только один предустановленный режим 60 кадров в секунду с динамическим разрешением и "Трассировку лучей" для глобального освещения (хотя и более низкого качества, чем на ПК). На PS5 и Xbox Series X он колеблется между 1440p и 4K, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров, которая, по замерам авторов, не показывает замедления даже в самых напряженных ситуациях.

В случае с Xbox Series S, напротив, мы видим классические компромиссы, обусловленные меньшей мощностью консоли. Разрешение в данном случае находится в диапазоне между 720p и 1512p, поэтому качество изображения часто оказывается значительно ниже, чем на других консолях. Мало того, мы находим и другие измененные настройки, такие как плотность листвы, качество теней, дистанция прорисовки и более высокая частота всплытия.

Однако такие компромиссы позволяют игре The Finals работать с четкими 60 fps на Xbox S Series практически в любой ситуации, что, безусловно, очень важно для такого стремительного шутера, как этот.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

шутер прикольный но не затянул

0
Jarvis666

The Cringeals. Как раз для консольщиков сойдëт))

-4
Wolfenstein

кал трешак условно бесплатная условно игра, вот и весь анализ - очередные ублюдки мошеявки решили бабок хапнуть всеми местами нагoвнокодив это нечто

-6