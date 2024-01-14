Технические специалисты из Digital Foundry похвалили консольные версии шутера The Finals

Специалисты из Digital Foundry опубликовали ролик с анализом игры The Finals, а именно версиям для консолей PS5, Xbox Series X и Series S. Вердикт в целом очень положительный, технические энтузиасты были впечатлены качеством и стабильностью free-to-play-шутера от Embark.
В отличие от многих других игр, вышедших на рынок в последнее время, The Finals не предлагает никаких вариантов графических режимов, только один предустановленный режим 60 кадров в секунду с динамическим разрешением и "Трассировку лучей" для глобального освещения (хотя и более низкого качества, чем на ПК). На PS5 и Xbox Series X он колеблется между 1440p и 4K, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров, которая, по замерам авторов, не показывает замедления даже в самых напряженных ситуациях.
В случае с Xbox Series S, напротив, мы видим классические компромиссы, обусловленные меньшей мощностью консоли. Разрешение в данном случае находится в диапазоне между 720p и 1512p, поэтому качество изображения часто оказывается значительно ниже, чем на других консолях. Мало того, мы находим и другие измененные настройки, такие как плотность листвы, качество теней, дистанция прорисовки и более высокая частота всплытия.
Однако такие компромиссы позволяют игре The Finals работать с четкими 60 fps на Xbox S Series практически в любой ситуации, что, безусловно, очень важно для такого стремительного шутера, как этот.
шутер прикольный но не затянул
The Cringeals. Как раз для консольщиков сойдëт))
кал трешак условно бесплатная условно игра, вот и весь анализ - очередные ублюдки мошеявки решили бабок хапнуть всеми местами нагoвнокодив это нечто