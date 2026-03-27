The Finals открывает десятый сезон в стиле фэнтези: арбалеты, парящие платформы и новые арены

Шутер The Finals получил десятый сезон под названием Fantasy League, который погружает игроков в атмосферу фэнтезийного средневековья. Обновление добавляет новый косметический контент, уникальные арены и свежие возможности для динамичных боёв.

Главная новинка — новая арена Hollow Starlight («Звёздная лощина»), деревня с цветочными полями и лесным окружением, доступная в режимах Point Break и Team Deathmatch. Для неё подготовлены дневной и ночной варианты, а многие другие локации также получили фэнтезийную стилизацию.

Игровые механики расширились благодаря новым гаджетам и оружию. Персонаж среднего телосложения Aerialist («Воздушный гимнаст») помогает мастерски управлять движением, а специализация Shockwave создаёт взрывающиеся сферы, позволяющие отбрасывать врагов, сносить турели и мины, а также перемещаться по карте. Новинка в арсенале — полуавтоматический арбалет Chimera-XB, обеспечивающий быструю стрельбу для среднего телосложения.

Ещё одна интересная функция — Hover Pad, парящая платформа, позволяющая создавать временные площадки в любой точке карты. Игроки смогут экспериментировать с тактикой и ловко использовать вертикальное пространство.

Обновление также добавляет магазин наград, где за внутриигровые монеты можно приобрести скины для оружия и гаджетов, спонсорство ALFA ACTA для разблокировки новых предметов и обучение в Академии The Finals для прокачки навыков. Разработчики улучшили экран лучших результатов матча и внесли корректировки в управление, баланс и голосовой чат.

Fantasy League превращает The Finals в яркое фэнтезийное приключение, где каждый бой становится шоу с новыми тактическими возможностями, парящими платформами и волшебной атмосферой.