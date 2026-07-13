The Finals показала лучший онлайн за 10 месяцев после выхода 11 сезона

Выход одиннадцатого сезона Galaxy Masters помог бесплатному шутеру The Finals значительно увеличить аудиторию. На фоне крупного обновления игра достигла самого высокого онлайна в Steam за последние десять месяцев.

За последние сутки пиковый онлайн The Finals составил 28 320 одновременных игроков. В последний раз более высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2025 года, когда стартовал восьмой сезон.

Главным нововведением сезона стала карта Galaxy Estates с новыми механиками, включая антигравитационные колонны, улучшенную вертикальность и еще более масштабную разрушаемость окружения.

Кроме того, разработчики из Embark Studios добавили обновленную систему ближнего боя, переработали рейтинговый режим, улучшили систему меток, ускорили прогрессию, расширили боевые пропуска и подготовили новый обучающий режим для новичков.

Одним из самых заметных изменений стало появление ботов, благодаря которым игроки теперь могут сражаться против противников под управлением ИИ.

Все эти нововведения положительно сказались на интересе к игре. Пока другой проект студии — ARC Raiders — сталкивается со смешанной реакцией сообщества, The Finals, напротив, переживает заметный рост популярности.