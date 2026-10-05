The Finals получит максимально улучшенную и правдоподобную разрушаемость в новом апдейте

Embark добавила деформации объектов отдельный слой, который позволит зданиям раскладываться более хаотично: с новыми VFX и физикой, включая сгибанием крыш, стен и прочих крупных фасадов зданий и креплений.

Например, если вы выстрелете в потолок с RPG, то теперь часть верхнего этажа может обвалиться. Апдейт также внесет изменения в систему гранат. Теперь газ не проникает сквозь стены, а дымовая граната имеет полноценное рассеивание от взрывов.

Все эти нововведения должны добавить больше погружения и динамизма и без того в бешеный темп игры. Выход 20 октября.