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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 219 оценок

The Finals получит максимально улучшенную и правдоподобную разрушаемость в новом апдейте

Solstice Solstice

Embark добавила деформации объектов отдельный слой, который позволит зданиям раскладываться более хаотично: с новыми VFX и физикой, включая сгибанием крыш, стен и прочих крупных фасадов зданий и креплений.

Например, если вы выстрелете в потолок с RPG, то теперь часть верхнего этажа может обвалиться. Апдейт также внесет изменения в систему гранат. Теперь газ не проникает сквозь стены, а дымовая граната имеет полноценное рассеивание от взрывов.

Все эти нововведения должны добавить больше погружения и динамизма и без того в бешеный темп игры. Выход 20 октября.

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