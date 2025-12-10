The Finals стартует девятый сезон Dragon Rising: новая карта, режим 8v8 и свежий соревновательный импульс

Embark Studios продолжает поддерживать свою бесплатную шутер-арену от первого лица The Finals, начиная третий год после неожиданного выхода игры на The Game Awards 2023. Новый сезон 9, Dragon Rising, приносит свежий контент и улучшения, ориентированные на рост, доступность и возвращение соревновательного духа.

Главной новинкой сезона стала карта Fangwai City — мегаполис с плотной застройкой и интерактивной средой, созданной с акцентом на разрушаемость, которая всегда была визитной карточкой команды. Помимо карты, игрокам предложен новый боевой пропуск, разнообразные улучшения качества жизни и переработанная рейтинговая система, что делает игровой процесс более удобным и сбалансированным.

Особое внимание заслуживает новый режим 8 на 8 — Point Break. В этом крупномасштабном режиме команды атакующих и защищающихся сражаются за контроль над целями на постоянно меняющемся поле боя. Атакующие стремятся уничтожить цели, в то время как защитники пытаются удержать позиции, что создает динамичные и напряженные матчи. По словам Embark, Point Break позволяет игрокам всегда понимать, куда движется действие и чего от них ожидает команда, напоминая о корнях студии, когда её создатели работали над Battlefield.

Сезон 9 также включает оптимизацию производительности, корректировки баланса и улучшения интерфейса, призванные сделать игру более плавной и интуитивной. Embark подчеркивает, что обновление не просто добавляет контент, но создает «более сильную и гибкую версию The Finals от начала до конца».

Запуск Dragon Rising совпал с повышенным вниманием к студии благодаря ARC Raiders, но The Finals по-прежнему сталкивается с вызовами: с января 2024 года игра не поднималась выше 50 тысяч одновременных игроков в Steam. Тем не менее, устойчивость игры и её развитие в третий год демонстрируют приверженность Embark поддерживать и улучшать проект, создавая шутер с уникальной разрушаемой аренной и соревновательным потенциалом, который по-прежнему привлекает игроков.