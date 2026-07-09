Трейлер 11 сезона THE FINALS напомнил главное правило игры - здесь опасность может скрываться в каждой стене

Embark Studios выпустила новый геймплейный трейлер 11-го сезона THE FINALS, который не только демонстрирует свежий контент, но и напоминает игрокам, почему этот соревновательный шутер выделяется на фоне конкурентов. Новый сезон стартует уже 9 июля и вновь сделает ставку на разрушаемое окружение, где практически любой элемент карты способен превратиться в оружие.

Разработчики подчеркивают, что в THE FINALS нельзя доверять ни стенам, ни потолкам, ни даже полу. Взрывчатка, ловушки и разрушение зданий позволяют полностью изменить ход матча за считанные секунды, а продуманные тактические планы могут рухнуть буквально вместе с окружающими конструкциями.

Помимо демонстрации фирменной разрушаемости, трейлер показывает и основные новинки сезона. Игроков ждут новая арена Galaxy Estates, переработанная система ближнего боя, а также возможность сыграть в режиме Cashout против ботов — это поможет новичкам освоить ключевые механики перед выходом в полноценные онлайн-матчи.

Ранее Embark Studios прекратила поддержку консолей прошлого поколения, что позволило команде сосредоточиться на возможностях современных платформ. Судя по новому сезону, разработчики намерены использовать это преимущество не только для улучшения графики, но и для дальнейшего развития игровых механик, где окружение остаётся одним из главных участников каждого матча.