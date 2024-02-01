В обновлении 1.6.0 для Finals добавлен новый режим, расширены карьерные ранги и ослаблено чувство разведки

Многопользовательский шутер с разрушаемым окружением, где каждый сможет проявить себя. Вы погружаетесь в атмосферу настоящего киберспортивного турнира, где ваша команда соревнуется с соперниками на зрелищных виртуальных аренах.

Перед началом боя у вас есть возможность подготовить своего персонажа — выбрать оружие, экипировку, навыки. Арсенал The Finals впечатляет: здесь есть и холодное оружие для ближнего боя, и тяжёлая артиллерия для масштабных разрушений. Комбинируйте всё как вам нравится и создавайте собственные уникальные боевые стили.

Главной фишкой The Finals является интерактивность окружающей среды. Многие объекты можно использовать в своих целях: укрываться за ними, прятать ловушки или просто устраивать грандиозные взрывы. От ваших действий арены превращаются в настоящие руины.

Во время сражений ваша задача — не только победить противников, но и произвести впечатление на зрителей. В The Finals вы боретесь не только за призовые места турнирной таблицы, но и за внимание поклонников. Чем эффектнее и зрелищнее ваши победы, тем быстрее вы станете киберспортивной звездой мирового уровня и завоюете расположение спонсоров.