В обновлении 1.6.0 для Finals добавлен новый режим, расширены карьерные ранги и ослаблено чувство разведки

Обновление 1.6.0 для игры The Finals, разработанной студией Embark, внесло несколько значимых изменений. Важным нововведением является добавление режима для соло-игроков, на который многие игроки надеялись. В этом режиме игроки начинают с заранее определенным снаряжением и оружием. Карты в этом режиме становятся ночными, а банки с монетами охраняются мощными турелями. За победу в таких забегах игроки могут получить особо ценную косметику.
Кроме того, обновление добавило возможность прицеливания на геймпадах с помощью гироскопа, что может быть полезным для игроков, предпочитающих этот способ управления. Также были внесены ряд балансных и геймплейных правок, которые могут повлиять на игровой процесс и улучшить его сбалансированность.
Обновления игр обычно предназначены для улучшения игрового опыта, исправления ошибок и добавления новых функций, поэтому эти изменения могут быть востребованы игроками The Finals.