В The Finals стартовал сезон "PRIME TIME" - опубликован трейлер запуска

В условно-бесплатном шутере The Finals стартовал двенадцатый сезон под названием PRIME TIME. Одновременно с началом нового сезона разработчики опубликовали официальный релизный трейлер. В этот раз авторы решили не заваливать игроков свежим контентом, а довести до ума то, что уже есть в игре. Впрочем, совсем без новинок нас не оставили.

Главные особенности обновления: