В The Finals стартовал сезон "PRIME TIME" - опубликован трейлер запуска

В условно-бесплатном шутере The Finals стартовал двенадцатый сезон под названием PRIME TIME. Одновременно с началом нового сезона разработчики опубликовали официальный релизный трейлер. В этот раз авторы решили не заваливать игроков свежим контентом, а довести до ума то, что уже есть в игре. Впрочем, совсем без новинок нас не оставили.
Главные особенности обновления:
- Масштабная переработка разрушений - Изменение механики разрушений сделало падение зданий более плавным и непредсказуемым, что расширяет тактические возможности на участках с высокой интенсивностью боя.
- Переработанный UI - Переработаны меню, повышены читаемость элементов и добавлена настройка быстрых параметров;
- Переработанные карты - Monaco, Seoul и Skyway Stadium получили новые визуальные стили, улучшенные пути передвижения, расширенные возможности для разрушений и свежие тактические точки;
- Новый одиночный режим Solo Showdown, где вас ждут разные типы матчей по жестким правилам «каждый сам за себя».
- Динамический комментатор. Теперь Скотти может напрямую обращаться к игрокам по никнейму и реагировать на яркие моменты в матче (например, серии убийств или быстрые воскрешения).
- Переработанный баланс всех классов, а также балансные правки снаряжения;
- Обновленный боевой пропуск с бесплатными и премиальными наградами.