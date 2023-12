За несколько часов после релиза бесплатный шутер The Finals собрал почти 175 тыс. игроков в Steam

The Finals — одна из тех игр, которые уже давно вызывают у игроков большой интерес. Игра подавала надежды, но отсутствие даты релиза привело к тому, что игроки оставались в неведении. Тем не менее, 8 декабря 2023 года, вместе с The Game Awards 2023, Embark Studios выпустила The Finals по всему миру.

Согласно данным Steam, в общей сложности 174 740 игроков в настоящее время играют в бесплатный шутер The Finals. Это довольно большое число, и оно включает только базу игроков Steam.

Однако вы должны помнить, что эта игра также доступна на PlayStation и Xbox, а это значит, что общее количество игроков будет намного больше. К сожалению, на консолях сложно получить данные об общем количестве игроков.