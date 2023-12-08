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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 76 оценок

За несколько часов после релиза бесплатный шутер The Finals собрал почти 175 тыс. игроков в Steam

monk70
Новости

The Finals — одна из тех игр, которые уже давно вызывают у игроков большой интерес. Игра подавала надежды, но отсутствие даты релиза привело к тому, что игроки оставались в неведении. Тем не менее, 8 декабря 2023 года, вместе с The Game Awards 2023, Embark Studios выпустила The Finals по всему миру.

Согласно данным Steam, в общей сложности 174 740 игроков в настоящее время играют в бесплатный шутер The Finals. Это довольно большое число, и оно включает только базу игроков Steam.

Однако вы должны помнить, что эта игра также доступна на PlayStation и Xbox, а это значит, что общее количество игроков будет намного больше. К сожалению, на консолях сложно получить данные об общем количестве игроков.

3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Taga_m

Жалко что русского языка нет.

2
Groza9

Учитывая онлайн на бете, все ещё впереди

0
GrYnT101

Вот время еще и на нее найти, игра отличная

0
Despot_Aspid

Для хорошей игры что то многовато отрицательных отзывов, тем более что f2p.

0
6363

Надеюсь русский завезут.

-1
flaur74

Не надейся )

-1
neeXXXT

Игра Пушка, что то новое в жанре!

-4
Лидер_Мур

что нового? скопировали овервотч без магии?

2
JohnTornton

что нового то? баттла + быстрое перемещение и скорость геймплея из титанфолла, всё

1
neeXXXT Лидер_Мур

Я второй раз говорю, что игра пушка и что то новое в жанре, Овервотчу такой онлайн и не снился даже на старте, раз ты высрал это сравнение!!

-4
Лидер_Мур neeXXXT

Я играл в бета тест, это кал , где ничего нового, все слизали у кого можно, посмотрим на онлайн через неделю, сегодня не показатель, люди просто заходят посмотреть что за игра, не более, в день релиза рейтинг ниже чем у старфтлда, посмотрим что будет дальше лол

1
neeXXXT Лидер_Мур

В помойку!

1