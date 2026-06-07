В Steam появилась страница хоррор-платформера Finding Frankie 2 от студии SUPERLOU

Разработчик SUPERLOU открыл страницу своего нового проекта Finding Frankie 2 в сервисе Steam. Игра представляет собой смесь 3D-платформера и хоррора на выживание, в котором игрокам предстоит принять участие в смертельном телевизионном шоу.

В основе игрового процесса Finding Frankie 2 лежит скоростной паркур. Главному герою необходимо преодолевать различные препятствия, передвигаясь по огромному 5-этажному комплексу. Игрокам предстоит бегать по стенам, скользить по перилам, раскачиваться на перекладинах и совершать прыжки, чтобы избежать смертоносных ловушек. Главной целью состязания является выживание и получение денежного приза в размере 10 млн долларов.

Прохождение усложняется постоянным преследованием со стороны организаторов шоу. За участниками будут охотиться персонажи по имени Фрэнки, Генри Хотлайн и другие члены их команды. На каждом этаже башни игрокам придется захватывать флаги и решать тактические задачи, чтобы продвинуться дальше. Разработчики обещают атмосферу постоянного напряжения, сочетающую элементы платформера и классического хоррора со скримерами.

Для запуска игры на персональных компьютерах в минимальных настройках потребуются процессор Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 5 2600, видеокарта NVIDIA GTX 970 или AMD Radeon R9 390, а также 8 ГБ оперативной памяти под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10. Проект будет поддерживать 21 язык, включая русский. Точная дата релиза игры пока не сообщается, однако проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.